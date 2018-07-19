Вика Цыганова в День ВМФ России вспомнила о смерти отца

Сегодня, 14:39 \\ Шоу-бизнес

Отмечается, что певица потеряла родного и близкого человека потеряла ровно 17 лет назад. Это случилось в День ВМФ России, потому Цыганова посвятила своему отцу пост в соцсети.

 Знаменитая певица Вика Цыганова, которая получила известность после песни "Андреевский флаг", написанной ее мужем, в День ВМФ России вспомнила о своем отце, который погиб 17 лет назад, именно в этот праздник. По словам певицы, для ее семьи это особенный день, так как ее отец служил на Тихоокеанском флоте и безумно любил как море, так и свою службу.

Цыганова отметила, что ее отец всегда был настоящим мужчиной и романтиком, несмотря на свою тяжелую болезнь, он все терпел и даже утешал мать певицы. Звезда также вспомнила тот страшный день, когда не стало ее отца. Она рассказала, что в какой-то момент папа открыл свои голубые, словно море, глаза и произнес последнюю фразу.

По словам Цыгановой, ее отец мечтал отправиться в море на крейсере, именно это он и произнес перед смертью.

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Автор - Наталья Черная
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