Дэвид Бекхэм и его 15-летний сын были замечены на сеансе маникюра в Лос-Анджелесе

Поклонникам часто интересно, где проводят своё свободное время их кумиры. И если чаще всего звёзды попадают в объективы камер, когда посещают рестораны или крупные мероприятия, то Дэвид Бекхэм удивил своих фанатов.

Известный футболист был замечен вместе со своим 15-летним сыном Ромео на улицах Лос-Анджелеса. Сразу же было обращено внимание на то, куда отправился Бекхэм. Вместе с ребёнком он решил посетить сеанс маникюра. Видимо, как отец, Дэвид пытается привить своему сыну привычку следить за собой и внимательно относиться к своей внешности. При этом, футболист и его ребёнок были практически одинаково одеты: в тёмные футболки и синие джинсы. Другие члены семьи знаменитого футболиста в салон красоты не пошли.

Дэвид Бекхэм не раз отмечал тот факт, что старается ухаживать за собой, и ставит свою внешность не на последнее место. У футболиста даже была своя линия косметических средств, в которую входил 21 продукт. Дэвид не раз отмечал, что такой подход к себе позволяет ему постоянно развиваться и пробовать новое.