Киркоров предложил придумать для него общественную казнь

Эстрадный певец Филипп Киркоров предложил активистам, недовольным его творчеством заранее придумать ему общественную казнь, за то, что он планирует снять клип, который станет продолжением нашумевшего ролика «Цвет настроения синий». Киркоров заявил, что в сентябре этого года выйдет клип на песню «Ибица».

По словам артиста, видеоролик станет еще более эпатажным, нежели предыдущая работа. Его съёмками займётся команда Ивана Урганта. Филипп Бедросович заявил, что недовольные общественные деятели могут жаловаться, катать новые петиции, но в любом случае в сентябре состоится премьера нового блокбастера.

Напомним, что видеоклип на песню «Цвет настроения синий» вышел в марте этого года. Народный артист Российской Федерации предстал в нём в образе лица современной молодежи, клип за несколько месяцев набрал на YouTube 30 миллионов просмотров. В ролике снялось большое количество современных знаменитостей. Однако то, что в клипе присутствуют провокационные жесты и вредные привычки не понравилось некоторым зрителям старшего поколения. В Министерство Культуры, лично Владимиру Путину и даже Алле Пугачёвой приходили жалобы, с просьбой вразумить Киркорова. По их мнению, Народный артист, должен показывать пример, а не пропагандировать подобное поведение.