«Причуды одиночества»: Поклонники предложили удобрять шляпу-горшок на голове Блёданс

Сегодня, 12:58 \\ Шоу-бизнес

Телеведущая Эвелина Блёданс поразила своим новым аксессуаром для гардероба. Поклонники предложили посадить на голове ещё огурцы и помидоры, чтобы новая «шляпка» была более уникальной.

Речь идёт о шляпе, которую приобрела телеведущая от малоизвестного дизайнера. Головной убор напоминает горшок с цветком. Это заметили и подписчики. Они массово стали писать, что теперь голову Блёданс придётся поливать водой, удобрять и следить постоянно за цветком. На самом деле, декор на шляпе был сделан из бисера, а на горшке виднеются стрекозы и пчёлы в качестве дополнительного украшения. В таком наряде Блёданс планирует прийти на телеканал «Россия 1», где примет участие в очередной передаче.

Поклонники скептически отнеслись к переменам в имидже. Часть фанатов предложила быстрее обзавестись возлюбленным, чтобы «причуды одиночества» исчезли в скором времени. Сама же телеведущая всё своё свободное время посвящает сыну Семёну.

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Автор - Всеволод Ростиславович
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