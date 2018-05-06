Андрей Макаревич раскрыл тайны своей личной жизни

У музыканта нет постоянной пассии, одиночество он не считает недостатком. Андрей Макаревич – холостяк и такая жизнь его устраивает.

Макаревич известен своими скандальными высказываниями. Музыкант решил заниматься не только созданием песен и концертами. Макаревич активно высказывается на политические темы, многие из его фраз вызывают бурный резонанс.

Однако, о личной жизни Макаревича известно мало. Артист предпочитает не раскрывать подробностей, но сейчас он решил раскрыть тайны и рассказать, есть ли у него возлюбленная. Оказалось, что у Макаревича нет «какой-то отдельно взятой дамы». Его это совсем не тревожит.

По словам Макаревича, ему не нужна спутница, так как стиркой и глажкой его веще занимаются специальные люди, а борщи он умеет варить сам.

Вполне возможно, что 64-летний музыкант не стремится обзаводиться возлюбленной из-за нежелания воспринимать женщину только в качестве домработницы. Как известно, у Макаревича было три супруги. С последней своей женой Натальей Голубь музыкант прожил больше 7 лет, но в 2010 они расстались. После этого Макаревич не нашел себе новую женщину или же не завел настолько серьезного романа, что решил бы рассказать об этом поклонникам.