Андрей Макаревич раскрыл тайны своей личной жизни

Сегодня, 12:51 \\ Шоу-бизнес

У музыканта нет постоянной пассии, одиночество он не считает недостатком. Андрей Макаревич – холостяк и такая жизнь его устраивает.

Макаревич известен своими скандальными высказываниями. Музыкант решил заниматься не только созданием песен и концертами. Макаревич активно высказывается на политические темы, многие из его фраз вызывают бурный резонанс.

Однако, о личной жизни Макаревича известно мало. Артист предпочитает не раскрывать подробностей, но сейчас он решил раскрыть тайны и рассказать, есть ли у него возлюбленная. Оказалось, что у Макаревича нет «какой-то отдельно взятой дамы». Его это совсем не тревожит.

По словам Макаревича, ему не нужна спутница, так как стиркой и глажкой его веще занимаются специальные люди, а борщи он умеет варить сам.

Вполне возможно, что 64-летний музыкант не стремится обзаводиться возлюбленной из-за нежелания воспринимать женщину только в качестве домработницы. Как известно, у Макаревича было три супруги. С последней своей женой Натальей Голубь музыкант прожил больше 7 лет, но в 2010 они расстались. После этого Макаревич не нашел себе новую женщину или же не завел настолько серьезного романа, что решил бы рассказать об этом поклонникам.

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Автор - Лина Капусто
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