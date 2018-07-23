«Семь футов под килем»: Олег Газманов показал, как готовится к концерту в честь Дня ВМФ

Сегодня, 12:30 \\ Шоу-бизнес

Олег Газманов приоткрыл дверь раннего закулисья и показал фанатам последние часы подготовки перед грандиозным концертом в Санкт-Петербурге.

Выход Олега Газманова на сцену на Дворцовой площади назначен на 18:00. Певец только прибыл в Москву. Далее у него по расписанию зарядка и завтрак, и поклонники были поражены отсутствием пункта «лень» в плотном графике артиста. Напомним, что недавно Олегу Газманову исполнилось 67 лет, но он не изменяет привычке отжиматься.

В этом году певец отжимается 67 раз, что он и продемонстрировал поклонникам в Сети, сопроводив видео строчками своей песни «Семь футов под килем». Верные фанаты пожелали видеть Олега Газманова также на спортивных мероприятиях, где он может показать пример подрастающему поколению. А концерт в честь Дня ВМФ должен стать отправной точкой, ведь именно на этом празднике будет молодёжь – как военная, так и гражданская.

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Автор - Олеся Куприна
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