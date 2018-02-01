"Денег куры не клюют": Наталья Штурм напомнила о себе скандалом с Евгением Осиным

Сегодня, 00:30 \\ Шоу-бизнес

Наталья Штурм в очередной раз решила напомнить о себе и пропиариться на теме алкогольной зависимости звезды 90-х Евгения Осина. По ее словам, Осин просто хочет, чтобы его пожалели и вновь пригласили на шоу, благодаря которым он уже успел сколотить целый миллион рублей.

 Как известно, буквально недавно страдающий от алкогольной зависимости Евгений Осин завил о том, что продает свою квартиру в Москве, так как у него не осталось средств для существования. На это отреагировала скандальная Наталья Штурм, которая уверяет, что на своей алкогольной зависимости Осин просто пиарится, а на самом деле у него денег "куры не клюют".

Певица заявила, что исполнитель совершенно не собирается отказываться от пагубной привычке и пиарится на этой теме, а это не достойно уважения и сожаления. На глазах у всей страны разворачивается показательный пример отказа от пагубных привычек, это Дана Борисова, которая борется за трезвую и здоровую жизнь.

Осин же, в свою очередь, просто давит на жалость и выбивает себе возможность вновь засветиться в шоу, за участие в которых ему платят солидные суммы. По словам Штурм, всего лишь за один год Осину удалось заработать более миллиона рублей за участие в телешоу, потому в деньгах он не нуждается.

Кроме того, певица заявила, что у звезды 90-х имеется еще как минимум четыре квартиры, потому ничего он продавать не будет, ведь ему это не нужно. После слезливой истории Осина пригласят на телевидение, где он поделиться очередной драматической историей, получит гонорар и спустит все на выпивку, считает Штурм.

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Автор - Наталья Черная
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