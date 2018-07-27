Сара Джессика Паркер показала редкое фото своих дочерей

Девочки сфотографированы со спины, сама Сара Джессика Паркер позирует повернувшись к камере. Пользователи отметили красивые волосы дочерей-близняшек звезды «Секса в большом городе».

Актриса редко показывает снимки своих дочерей, хотя от публики их не прячет. Близняшки часто ходят со своей знаменитой матерью на светские мероприятия, где все они охотно позируют перед фотографами. В этот раз Сара Джессика Паркер показала своих дочерей со спины.

В описании актриса рассказала, что сейчас она со своей семьей отдыхает на Сицилии. Она благодарит курорт за воплощение надежд и больших ожиданий. О чем Паркер ведет речь – не известно. Однако, пользователи не стали заострять внимание на загадочном описании.





Многие пишут, что у актрисы и ее девочек-близняшек одинаковый цвет волос и это очень мило выглядит. Лучи солнца выгодно подчеркнули локоны дочерей Сары Джессики Паркер, а сама звезда выглядит очень счастливой и радостной. Как известно, у Сары Джессики Паркер трое детей. Близняшек Таиту и Мэрион для актрисы родила суррогатная мать. Сына Джеймса звезда родила сама. Актриса из легендарного сериала «Секс в большом городе» в браке с Меттью Бродериком, вместе они с 1997 года.