Эксперименты Хилькевич над внешностью могут закончиться облысением

Поклонники беспокоятся, что частая смена цвета волос беременной звезды телесериала «Универ. Новая общага» может негативно сказаться на их состоянии.

У большинства женщин во время беременности наблюдается улучшение состояния волос. Они становятся гуще и привлекательнее, если не портить их краской. Несколько дней назад Анна Хилькевич удивила поклонников новым цветом волос. 31-летняя будущая мама перекрасилась в розовый и назвала себя единорогом. Тогда пользователи шутили, что у звезды телесериала «Универ. Новая общага» 100% родится девочка.

С новым цветом волос актриса проходила всего три дня. Анна Хилькевич вновь обесцветила волосы. Закончить эксперимент со внешностью ей помог известный московский парикмахер Егор Рябчик. «В душе я всё-таки блондинка», - оправдала свой поступок девушка. Поклонники не обрадовались таким известиям. Комментаторы уверены, что частое использование краски испортит волосы и может привести к облысению, какой бы качественной она не была. «Аккуратнее, а то волосы все выпасть могут. Лысой останешься», - написала поклонница актрисы в комментариях под постом на её странице в Instagram.