Регина Тодоренко и Влад Топалов показали трогательные снимки с отдыха в Монако

Несколько дней назад звезда шоу «Орел и Решка» приняла предложение руки и сердца от экс-вокалиста некогда популярной группы Smash. Теперь же Тодоренко и Топалов не скрывают своих чувств и с радостью делятся совместными снимками в своих Instagram-аккаунтах.

Поклонники уже давно обсуждают роман Тодоренко и Топалова. Сначала они скрывали свои отношения от публики, но позже стали все чаще появляться на светских мероприятиях вместе. Помимо этого, в Сети ходят слухи о возможной беременности Регины Тодоренко. Звезда стала выбирать свободные наряды, но даже они не могут скрыть явно округлившийся живот.

Сама Тодоренко предпочитает не комментировать слухи о беременности, отшучиваясь о том, что она просто поправилась. Однако, недавняя помолвка Топалова и Тодоренко лишь добавила слухов о возможном пополнении.





Пока пользователи активно обсуждают жизнь и возможную беременность Тодоренко, пара продолжает отдыхать в Монако. Влад Топалов показал весьма трогательные снимки со своей невестой. На них Тодоренко выглядит счастливой и радостной. Пользователи отметили, что девушка прекрасно выглядит и без косметики. Паре желают счастья и взаимной любви.