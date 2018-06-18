Максим Фадеев призвал помолиться за здоровье Кобзона

Известие о том, что знаменитый артист Иосиф Кобзон находится в реанимации, повергла в шок его поклонников. Стоит отметить, что среди любителей творчества Кобзона много известных российских личностей, которые также обеспокоены его состоянием здоровья. Российский композитор Максим Фадеем выложил в социальную сеть видеоролик, с помощью которого обратился к подписчикам с призывом помолиться за народного артиста.

Также Фадеев поздравил всех с праздником Крещения Руси. Мнения комментаторов разделилось, одни поддержали Фадеева, пожелав Иосифу Давыдовичу скорейшего выздоровления, другие негативно отнеслись к Кобзону и оставили не самые приятные комментарии в адрес певца, а третьи напомнили продюсеру, что семья знаменитости опровергла слухи о его тяжёлом состоянии.

Напомним, что 20 июля появились сообщения, в которых указывалось, что артист доставлен в больницу в обморочном состоянии. 27 июля его самочувствие ухудшилось, и Кобзон оказался в коме. Однако его родные, в частности сестра и жена, заявили, что Иосиф Давыдович действительно находится в медицинском учреждении, но госпитализация плановая, и артист отлично себя чувствует. Женщины поблагодарили за беспокойство, но призвали не распускать лживые новости.