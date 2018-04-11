Без белья: Юлия Ковальчук удерживает мужа сексуальными провокациями

На фестивале «Жара» певица появилась в откровенном наряде, под которым не было нижнего белья. Такими действиями Юлия Ковальчук привлекает внимание своего супруга Алексея Чумакова.

Платье Юлии Ковальчук вызвало небывалый ажиотаж в Сети. Многие обсуждали откровенный наряд певицы и думали, как к нем отнесся супруг звезды. Оказалось, что весь перформанс был устроен как раз ради Чумакова. Юлия Ковальчук рассказала, что идет на эксперименты и авантюры ради своего мужа.

Певица удерживает супруга своими сексуальными провокациями, платье без нижнего белья, по-видимому, тоже было провокацией. По словам Ковальчук, все ее «уловки» рассчитаны только на супруга. Вместе с Чумаковым певица выступает и отдыхает на фестивале «Жара». Свою дочь они оставили в Москве с мамой Юлии Ковальчук. Как предполагают пользователи, певица очень дорожит своим супругом, поэтому готова удерживать его внимание и любовь всеми методами, даже самыми провокационными.