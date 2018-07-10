Гроза сорвала первое выступление группы Gorillaz в Москве

Сегодня, 09:31 \\ Шоу-бизнес

В Москву впервые приехала британская группа Gorillaz, однако выступление музыкантов так и не состоялось. Причиной тому стала сильная гроза и ливень, из-за чего пришлось отключить все оборудование, чтобы не подвергать музыкантов и поклонников опасности.

 Как стало известно, в субботу, 28 июля, в Москве разыгралась жуткая непогода, хлынул ливень и загремела гроза. Это принесло большое разочарование поклонникам группы Gorillaz, которые собрались в парке Горького на концерт кумиров, однако он так и не состоялся. Сообщается, что музыканты поднялись на сцену, исполнили всего лишь пару песен, а затем погода начала портиться.

В связи с этим Gorillaz пришлось покинуть сцену, после этого они решили прокомментировать произошедшее на странице группы в соцсети. Так, музыканты отметили, что они очень сожалеют о том, что из-за грозы пришлось прервать игру, так как безопасность фанатов для них превыше всего.

Примечательно, что это был первый в стране концерт британской группы, который должен был состояться в рамках фестиваля Park Live, но он был сорван погодой. СМИ не сообщают о том, что состоится ли повторное выступление группы Gorillaz в Москве.

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Автор - Наталья Черная
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