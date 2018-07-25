В Сети появилось видео с Деми Ловато за несколько часов до передозировки

В Интернет выложили видео с Деми Ловато, отмечающей День рождение танцовщицы своего балета.

Видео было впервые опубликовано в Instagram подтанцовки Деми Ловато и на страницах её знакомых, о чём сообщает Daily Mail, прикрепив ролик. В социальной сети опубликовали несколько роликов, где можно услышать или увидеть певицу. Однако ни на одном из них она не выглядит растерянной, подавленной или под воздействием наркотических веществ. Это подтвердили и гости вечеринки, на которой присутствовала девушка. Они добавили, что и днями ранее Деми выглядела вполне трезвой.

Позднее видео со всех аккаунтов удалили без объяснения причин. Некоторые пользователи соцсети в комментариях к видео высказывали свои подозрения о том, что Деми не выглядит счастливой на видео, но никто не старается заметить её страданий. Через несколько часов Деми Ловато была найдена без сознания в своей комнате и доставлена в больницу с передозировкой неизвестным наркотиком. По этой причине YouTube приостановил съёмки документального фильма о певице.