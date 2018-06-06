Актриса Мария Горбань на Бали арендовала надувной дом без туалета

Мария Горбань с мужем Кириллом Зоткиным уже более месяца отдыхают на Бали. В результате им надоело просто купаться в море и загорать на пляже, и они решили жить под открытым небом.

Именно так можно охарактеризовать надувной дом, который пара взяла в аренду. Актриса со своим мужем решили лишить себя множества удобств: интернета, туалета и полного уединения. Дело в том, что надувной дом прозрачный. Но занавески по периметру всё же имеются. Поклонников удивило то, что в таком доме нет даже туалета. Зато есть телескоп и услуги массажа. Чтобы справить нужду, надо выйти на улицу в специальную огороженную территорию.

Но взамен получаются непередаваемые эмоции: сон под открытым небом, необычные аксессуары и ощущение, будто находишься на необитаемом острове. Сама же Горбань уточнил, что в детстве о подобном могла только мечтать, и то, надувных домов на тот момент не существовало. Поклонников удивило увлечение актрисы на Бали, и они порекомендовали уже возвращаться домой после месяца на острове.