YouTube-блогер извинился перед подписчиками за шутку о наркозависимой певице

Популярные видеоблогер Феликс Чельберг, более известный, как PewDiePie был вынужден принести подписчикам извинения, после обвалившегося на него шквала критики. PewDiePie - шведский видеоблогер, на его канале около 64 миллионов подписчиков.

Молодой человек прославился благодаря видеороликам, на которых, как принято сейчас говорить, он «стримит», то есть играет в компьютерные игры. Соответственно основная часть его аудитории - подростки, однако, даже они понимают, что если ты публичная личность, то ты обязан продумывать каждое сказанное слово, и понимать, над чем можно пошутить, а над чем не стоит. Одного из самых популярных людей на YouTube раскритиковали за злостную шутку в Twitter. Чельберг обсмеял наркозависимость американской певицы и актрисы Деми Лавато. Напомним, что популярная певица пыталась бороться с зависимости около двух лет, но 24 июля стало известно о том, что девушка попала в больницу из-за передозировки наркотических веществ. Состояние здоровья американской знаменитости вызвало беспокойство у её поклонников. Подписчики PewDiePie заявили, что он не имеет права так грубо шутить, тем более, не зная всей ситуации. Феликс Чельберг публично признал свою вину, но после опубликовал видеозапись, на которой высказал недоумение по поводу столь бурной реакции на его картинку-мем, и отметил, что поклонники певицы - это молодые парни и девушки, и ей следовало бы показывать более достойный пример.