Игорь Николаев трогательно поздравил Игоря Крутого с днём рождения песней

Заслуженному деятелю искусств Российской Федерации 29 июля исполнилось 64 года.

Певец Игорь Николаев решил поздравить своего друга и коллегу Игоря Крутого с днём рождения. На своей странице в социальной сети Instagram певец опубликовал несколько уникальных совместных фотографий разных годов и процитировал их песню «Мой друг», к которой Николаев написал текст, а Крутой – музыку. В этом году артисту и композитору исполнилось 64 года. Игорь Николаев упомянул в своём поздравлении британскую рок-группу The Beatles и их песню «When I'm Sixty Four». «Будешь ли ты нужен нам в 64? Хороший вопрос! Но ответ на него мы знаем! Игорёчек, будь здоров и счастлив!» - написал артист у себя в микроблоге.

Пользователи тоже присоединились к трогательным поздравлениям: «Справа крутой мужик сидит», «самого крутого Крутого с днём рождения», «спасибо, что мы вас знаем», «пусть каждый день радует», «два друга, два гения». Игорь Крутой и Игорь Николаев записали несколько совместных хитов, включая песни «Мой друг», «Радость моя» и «Прости, поверь».