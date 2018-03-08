"Похожа на монстра": Модель Playboy раскритиковали в Instagram

Сегодня, 22:19 \\ Шоу-бизнес

Очередная фотография болгарской модели в социальной сети стала поводом многочисленных обвинений.

 Сегодня стало известно о том, что известную модель Playboy болгарского происхождения Деси Плеймет обвинили в злоупотреблении пластическими операциями под ее фотографиями в Instagram.

Известно, что двадцати девятилетняя звезда Playboy несколько раз становилась пациенткой клиники пластической хирургии. Деси Плеймет ложилась под нож хирургов, чтобы увеличить размер губ и груди. Но многочисленные поклонники модели пришли в замешательство после недавно опубликованной фотографии, на которой лицо девушки приобрело еще более угловатые черты, а губы заметно увеличились.

«Как тебе может нравиться такой огромный рот», «Ты похожа на монстра», «Неужели не противно от своего отражения в зеркале?», «Мне было бы страшно проснуться с тобой в одной кровати», - написали возмущённые внешностью Дейси пользователи Instagram.

Интересно, что сама модель считает себя идеальной женщиной во многих смыслах. Она не стесняется откровенно демонстрировать свои прелести на просторах социальной сети.

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Автор - Кристина Мицкевич
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