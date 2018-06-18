Нелли Кобзон навестила в больнице певца

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Жена Народного артиста Советского Союза навестила Иосифа Кобзона в больнице. Это событие она прокомментировала в эфире радио.

 Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что супруга известного советского артиста и депутата Государственной думы РФ Иосифа Кобзона – Нелли посетила его в московской больнице, где сейчас находится певец. Она дала комментарии по поводу состояния здоровья своего мужа, а также звездных гостей, которые посетили его накануне. Об этом Нелли Кобзон сообщила в радиоэфире «Комсомольской правды».

Согласно этому сообщению, Нелли Кобзон благодарит всех знакомые и незнакомых людей для ее семьи, которые продолжают волноваться за состояние Иосифа Давыдовича. Она сразу же отметила, что не собирается что-либо говорить или даже опровергать какую-либо информацию, связанную со здоровьем ее мужа.

Интересно, что накануне первая женщина, отправившаяся в космос, посетила палату, в которой находится Иосиф Кобзон. Валентина Терешкова побеседовала с артистом и даже исполнила ему песню «Вальс в вальсе», чем вызвала море положительных эмоций своего друга.

Напомним, что в последние дни на просторах Интернета появились заявления от близких к депутату людей, которые заявили, что на данный момент состояние его здоровья критическое, и он впал в кому.

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Автор - Кристина Мицкевич
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