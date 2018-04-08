Валдис Пельш выдвинул план по сносу "Лобного места" на "Доме-2"

Известный телеведущий прокомментировал новость о сносе «Лобного места», которое относится к площадке реалити-шоу «Дом-2». Пельш дал совет властям Москвы.

Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что известный телеведущий латышского происхождения прокомментировал новость о сносе съемочной площадки реалити-шоу «Дом-2» в Московской области. По его мнению, властям требуется совсем немногое, чтобы сделать российское телевидение лучше, добрее и чище. Об этом он сообщил журналистам в одном из интервью.

Согласно этому интервью, популярный ведущий на российском телевидении был необычайно рад услышать новости о скором сносе «лобного места», на котором участники скандального телешоу «Дом-2» обсуждают свою личную жизнь и приход на проект новых участников.

Интересно, что Пельш выдвинул свой план по организации сноса известного на всю страну места. Так, он предложил властям города Москва нанять косоглазого экскаваторщика, который бы с помощью нескольких движений чугунной «бабы», сделал наше телевидение лучше, добрее и чище.

Напомним, что на днях появилась официальная информация о сносе «лобного места», которое находится на территории будущей дороги. На самом «месте» будет построена трамвайная остановка.