Хирург рассказал об увлечении Софии Ротару "пластикой"

Известный хирург в интервью новостному агентству прокомментировал состояние внешности Народной артистки Советского Союза. Он отметил, что Ротару неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов.

Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что известный хирург Александр Вдовин прокомментировал состояние внешности Народной артистки СССР Софии Ротару. По его заявлению, певица не раз ложилась под нож пластических хирургов. Об этом сообщается в «Собеседнике».

Согласно сообщению, Александр Вдовин не смог пропустить мимо глаз тот факт, что София Ротару прибегала к помощи пластической хирургии с той целью, чтобы сохранить молодость своего тела как можно дольше. Медик сообщает, что она, по всей вероятности, увлеклась «пластикой» еще в далекой молодости, когда сделала ринопластику. А дальше были, по словам Вдовина, липосакция, подтяжка век, услуги как аппаратной, так и инъекционной косметологии.

Стоит отметить, что хирург сразу же добавил прекрасное качество проделанной работы своих коллег.

«Безусловно, Ротару неоднократно пользовалась услугами пластических хирургов. При этом все вмешательства сделаны достаточно грамотно», - заявляет Александр Вдовин.

Напомним, что накануне внешность Софии Ротару была оценена стилистами. По их заявлению, последний наряд певицы на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге просто испортил всю ее фигуру. Артистка выбрала неудачное платье-тунику и брюки под нее.