Андрей Макаревич откровенно рассказал о личной жизни

Лидер группы «Машина времени» дал откровенное интервью, в котором рассказал о подробностях своей личной жизни. В настоящее время «дамой», в которой Макаревич не чает своей души, стала некая Ева.

Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что известный российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил о том, что не ищет отношений с женщинами, потому что ему не нужна спутница жизни для бытовых вещей. Об этом Макаревич рассказал в одном из интервью «Комсомольской правде».

По словам музыканта, он сейчас наслаждается периодом своей одинокой жизни, потому что не видит смысла заводить спутницу жизни только для того, чтобы та варила ему борщи или стирала вещи. Макаревич заявил, что сам в состоянии справиться с этими делами.

На сегодняшний момент в личной жизни лидера «Машины времени» все-таки присутствует некая дама. Ею стала немецкая овчарка по имени Ева. В ней Макаревич, по собственному признанию, не чает своей души. А еще в псе по имени Сашка.

Напомним, что Андрей Макаревич был женат три раза. Последней супругой артиста была Наталья Голубь, с которой он развелся еще в 2010 году.