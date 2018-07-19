Роуз Макгоуэн встречается с бигендерной моделью-андрогином

44-летняя звезда сериала «Зачарованные» выбрала себе в спутники бигендерную модель Рейн Дав, которая позиционирует себя одновременно и как мужчину, и как женщину.

Модель-андрогин Рейн Дав построила успешную карьеру на том, что сочетает в себе женское и мужское начало. Рейн была рождена девушкой, но в период взросления её тело стало мужеподобным. Это оставило неизгладимый отпечаток на психике фотомодели. Теперь Рейн доказывает всему миру свою уникальности и просит называть себя «они».

Роуз Макгоуэн и Рейн Дав сошлись на почве борьбы за женские права. Девушек видели целующимися на одной из нью-йоркских улиц. Фанаты уверены, что это был не дружеский жест и знаменитости встречаются, хотя актриса не делала никаких официальных заявлений.

Роуз Макгоуэн перенесла несколько потрясений за последнее время и нашла поддержку в бигендерной Рейн. Знаменитость коротко подстриглась и ознаменовала это началом новой жизни. Актриса пережила аварию, поборола нервный срыв и призналась в домогательствах со стороны известных голливудских продюсеров. После развода с мужем Роуз потребовала, чтобы её перестали относить к определённому полу.