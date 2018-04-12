«Надоела рекламой»: Блёданс рассказала о секретах улучшения здоровья

Сопроводила Блёданс этот рассказ фото в смешной маске тигрёнка из мультфильма, а также медицинской таблицей и видео о консультации с врачом.

Понравилось фанатам только первое. Они похвалили Блёданс за то, что артистка не стесняется выглядеть странно и даже пугающе. Однако остальная часть иллюстраций не порадовала в связи с тем, что была рекламной. Подписчики поразились, как знаменитость ради денег согласилась на процедуры, в которых, возможно, и не нуждается.

Они стали просить её «больше не надоедать» такими записями, а зарабатывать по профессии, то есть, в кино или театре. Хотя Блёданс всерьёз рассуждала в посте о том, как старается заботиться о своём здоровье. Она отметила, что питается только тем, что в жидком виде, а также встаёт и ложится спать по определённому графику. Именно это, как заверяла актриса, помогает ей сохранить себя такой, как сейчас.