Знакомая Майкла Джексона рассказала о настоящей причине изменения цвета его кожи

Сегодня, 16:29 \\ Шоу-бизнес

Благодаря документальному фильму стала известна подлинная причина изменения цвета кожи поп-короля Майкла Джексона. Согласно заявлению режиссёра-документалиста Шерон Картенпер, исполнитель страдал от витилиго – заболевания, которое оставляет пигментированные пятна по телу.

Одновременно она отмечает – различные источники утверждали, что Джексон отбеливал кожу, так как стеснялся её естественного смуглого цвета. По словам Шерон, Майкл пытался рассказать миру о своём недуге, поэтому пошёл на изменение цвета кожи именно ради этого. Сообщается, что этот диагноз был подтверждён специалистами после процедуры вскрытия.

Напомним, певец с мировым именем скончался в 2009 году вследствие передозировки лекарственными препаратами в пятьдесят лет. Ранее сообщалось, что отец Майкла Джозеф Джексон распорядился произвести химическую кастрацию сына для сохранения его подросткового голоса.

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