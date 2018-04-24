Поклонники раскритиковали "странный" купальник супруги Никиты Преснякова

Сегодня, 16:08 \\ Шоу-бизнес

Анна Краснова имеет в Instagram более 122 тысяч подписчиков, среди которых довольно мало хейтеров. Тем не менее, даже ее рьяные фанаты не оценили последнюю фотографию в купальнике из-за его стиля.

 Анна Краснова и Никита Пресняков отмечают праздник своей годовщины свадьбы. Они прожили вместе уже год и в награду за это отправились в отпуск в теплые края. Чтобы провести приятные дни вместе у океана, пара прилетела в Майями. В их аккаунтах социальных сетей уже начали появляться первые фотоотчеты с отдыха.

 Несмотря на большое количество отметок "Нравится" на новых публикациях супруги Преснякова в ленте фотохостинга, некоторые поклонники дали ей понять, что им не понравился ее выбор купальника. Они даже по пунктам раскритиковали ее купальный наряд, назвав его странным и нелепым. Многим не понравился его цвет, другие же начали придираться к его форме. Тем не менее, он все же соответствует современным трендам, так что осудить Краснову решились не все.

Поделиться новостью:
Автор - Александра Ровер
Главное за неделю

Поклонники вспоминают лучшие роли покойного Александра Исакова

Пользователи Сети и поклонники российского актера Александра Исакова, который скончался от пневмонии, почтили память талантливого артиста. В соцсетях стали вспоминать лучшие роли, в которых сыграл...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир":Макаревич поддержал музыкантов, отказавшихся от "Нашествия"

 Макаревич поддержал решение исполнителей, отказавшихся от участия в «Нашествии». Об этом...

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под...

«Мальчик или девочка, неважно": Овсиенко обратится к услугам суррогатного материнства

 Звезда девяностых дала откровенное интервью, в котором призналась, что хочет еще раз...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ