Поклонники раскритиковали "странный" купальник супруги Никиты Преснякова

Анна Краснова имеет в Instagram более 122 тысяч подписчиков, среди которых довольно мало хейтеров. Тем не менее, даже ее рьяные фанаты не оценили последнюю фотографию в купальнике из-за его стиля.

Анна Краснова и Никита Пресняков отмечают праздник своей годовщины свадьбы. Они прожили вместе уже год и в награду за это отправились в отпуск в теплые края. Чтобы провести приятные дни вместе у океана, пара прилетела в Майями. В их аккаунтах социальных сетей уже начали появляться первые фотоотчеты с отдыха.

Несмотря на большое количество отметок "Нравится" на новых публикациях супруги Преснякова в ленте фотохостинга, некоторые поклонники дали ей понять, что им не понравился ее выбор купальника. Они даже по пунктам раскритиковали ее купальный наряд, назвав его странным и нелепым. Многим не понравился его цвет, другие же начали придираться к его форме. Тем не менее, он все же соответствует современным трендам, так что осудить Краснову решились не все.