"Неужели снова вместе": Шнуров и Акиньшина заигрывают в соцсетях

После ранее опубликованной совместной фотографии бывших возлюбленных, они снова продолжают приковывать к себе интерес. На этот раз музыкант и актриса обмениваются поцелуйчиками в комментариях.

Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров заигрывает в социальной сети Instagram со своей бывшей возлюбленной Оксаной Акиньшиной. На один из комментариев Акиньшиной он лаконично ответил «Дома поговорим». Поклонники предположили, что экс-возлюбленные снова собираются сойтись.

Судя по опубликованной фотографии Шнурова, он серьезно занялся спортом. Его бывшая возлюбленная, актриса Оксана Акиньшина, всерьез обеспокоилась этим фактом, на что Шнуров ответил «Дома поговорим». А через несколько часов звезда кинофильма «Сестры» уже выставила фотографию в красном пеньюаре, на что актриса и музыкант обменялись смайликами с поцелуйчиками.

«Неужели снова вместе», «Вы всегда хорошо смотрелись», «Главное, чтобы были счастливы», - написали люди в комментариях.

Интересно, что не прошло и двух месяцев после развода Сергея Шнурова со своей женой Матильдой, музыканта то и дело застают в компаниях новых девушек.

Сначала одной из них оказалась общая подруга Сергея и Матильды – Ника Белоцерковская, с которой Шнуров проводил отпуск в Италии. Женщина весьма игриво смеялась на опубликованных видеороликах.

Другой претенденткой на статус дамы сердца стала юная модель Ксения Никифорова, которая уютно располагалась на руках звезды российской музыкальной сцены.

Напомним, что Сергей Шнуров известен своим провокационным поведением не только в публичной жизни, но и в личной. Мужчину часто обвиняли в изменах своим женам. Исключением в этом случае не стала и Матильда Шнурова. Впрочем, до сих пор остается неизвестной истинная причина развода пары.