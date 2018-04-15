Дмитрия Нагиева обвинили в "звездной" болезни

Звезда российского телевидения пожаловалась в Сети на условия работы. В комментариях под записью поклонники обвинили Нагиева в «звездной» болезни.

Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что популярный российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев сейчас участвует в новом проекте, съемки которого проходят под палящим солнцем. Звезда пожаловалась на своем аккаунте в Instagram, что его бесит то, что он не может «ходить в трусах и грызть семечки».

Судя по фотографии, которую опубликовал Нагиев, там, где он сейчас находится, действительно очень жарко, и сильно палит солнце. Ко всему прочему, артист одет в костюм из плотных тканей. Поклонники проявили сочувствие в комментариях, отмечая, что звезда такой величины может позволить себе все, что угодно.

«Дмитрий, Вы можете делать все, что хотите. Даже грызть семечки», «Вы с вашим трудолюбием достойны ходить хоть в трусах, хоть в купальных плавках», «Делайте, что хотите, ваш лоск никуда не денется», «Ну, что тут такого ходить летом в жару в трусах. Действуйте», - писали подписчики Дмитрия Нагиева.

Но нашлись и те, кто обвинил артиста в излишней «звездной» болезни: «Не хочешь работать, как надо, тогда не работай вообще», «Чтобы не БЕСится, не нужно впускать нечистого в свою душу», «Вы уже совсем разъелись от хорошей жизни».

Напомним, что Дмитрий Нагиев стал популярен в 90-х годах благодаря совместной работе в телепроектах с Сергеем Ростом. А уже в начале этого тысячелетия Нагиев прославился как ведущий скандального телешоу «Окна».