Анна Михалкова показала милое селфи с Филей и Каркушей

Сегодня, 14:35 \\ Шоу-бизнес

Более десяти лет актриса ведет популярное шоу "Спокойной ночи, малыши". На своей страницы в Instagram она разместила фотографию с этого проекта.

 Снимок получился очень милым. Анна Михалкова сделала селфи, позируя в студии между вороной Каркушей и псом Филей. Она показала, что действительно любит эту работу и весьма трогательно относится к культовым персонажам детской программы. Она отметила, что именно с этими ребятами ей приятнее всего фотографировать.

Подписчики Анны Михалковой приняли новую публикацию очень тепло. Многие разделили её эмоции относительно Фили и Каркуши. Однако поклонников смутило отсутствие Хрюши, который стал любимым персонажем для многих зрителей "Спокойной ночи, малыши". Другие обратились к самой знаменитости и заявили, что Анна Михалкова очень нравится им в качестве телеведущей.


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Автор - Александр Лубяной
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