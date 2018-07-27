Анна Михалкова показала милое селфи с Филей и Каркушей

Более десяти лет актриса ведет популярное шоу "Спокойной ночи, малыши". На своей страницы в Instagram она разместила фотографию с этого проекта.

Снимок получился очень милым. Анна Михалкова сделала селфи, позируя в студии между вороной Каркушей и псом Филей. Она показала, что действительно любит эту работу и весьма трогательно относится к культовым персонажам детской программы. Она отметила, что именно с этими ребятами ей приятнее всего фотографировать.

Подписчики Анны Михалковой приняли новую публикацию очень тепло. Многие разделили её эмоции относительно Фили и Каркуши. Однако поклонников смутило отсутствие Хрюши, который стал любимым персонажем для многих зрителей "Спокойной ночи, малыши". Другие обратились к самой знаменитости и заявили, что Анна Михалкова очень нравится им в качестве телеведущей.



