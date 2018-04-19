«Она устала быть одна»: Ольга Бузова станцевала с бабушкой для Филиппа Киркорова

Певица Ольга Бузова на пару со своей бабушкой поддерживает их любимого исполнителя, танцуя под его песни.

Ольга Бузова помогает сделать очередную песню Киркорова хитом, который стал бы не менее популярным, чем «Цвет настроения синий». Потому ведущая «Дома-2», заглянув к родной бабушке, закружила её в танце под «IBIZA»: «Лови наш пламенный и большой привет», - обратилась звезда к поп-королю.

Подписчиков Ольги смутило, что она обратилась только к Киркорову, проигнорировав не менее значимую звезду – Николая Баскова. Но слова «Она так устала быть одна» натолкнули их мысль о том, что танцевали Ольга и её бабушка специально для Филиппа Бедросовича. Преданные поклонники певицы надеются, что после бабушкиной свадьбы Ольга Бузова сыграет и свою.