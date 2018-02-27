«Мальчик или девочка, неважно": Овсиенко обратится к услугам суррогатного материнства

Звезда девяностых дала откровенное интервью, в котором призналась, что хочет еще раз ощутить радость материнства. 51-летняя певица не против услуг суррогатного материнства.

Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что популярная российская певица Татьяна Овсиенко выразила желание стать матерью. Об этом 51-летняя звезда откровенно рассказала в одном из недавних интервью.

По словам самой Овсиенко, она и ее муж давно мечтают о детях. Артистка, не стесняясь, заявила, что не против решения прибегнуть к помощи суррогатной матери. Сейчас взрослый сын Татьяны Овсиенко Игорь проживает со своей собственной семьей на территории Майами, у него недавно родился сын, которого назвали Сашей. Как и любая бабушка, певица старается баловать своего внука разными подарками.

Женщина откровенно признается, что хотела бы еще раз ощутить себя счастливой матерью: «Мальчик или девочка, неважно. Кого Бог даст. Хоть троих!.. Понянчиться еще хочется»

Муж певицы, бизнесмен Александр Меркулов, в течение девяти лет совместной жизни предлагал Овсиенко руку и сердце три раза, но она наотрез отказывается, поскольку некоторое время назад пообещала себе больше не выходить замуж.

Напомним, что Татьяна Овсиенко стала популярной благодаря участию в группе «Мираж», где она выступала с Натальей Ветлицкой с 1988 года. Но уже в начале 90-х Овсиенко начала сольную карьеру.