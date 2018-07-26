"Пьет кофе с медсестрой": сестра Кобзона опровергла слухи о коме артиста

Сестра народного артиста СССР депутата Госдумы Иосифа Кобзона Гелена возмущена слухами, которые наводняют прессу. Она опровергла ранее поступившие сведения о том, что ее брат впал в кому.

Гелена недоумевает, как можно так издеваться над семьей артиста. Она рассказала, что ей пришлось потратить много времени на то, чтобы обзванивать родственников Кобзона, которые были очень обеспокоены информацией об ухудшении общего состояния певца.

Сейчас сестра Иосифа Давыдовича сообщает, что с ее братом все хорошо, «пьет кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой», уточнив, что артист находится в медицинском учреждении на плановом лечении. Для него такие меры необходимы, учитывая его болезнь. Но состояние здоровья сейчас стабильно. Гелена высказала довольно резко просьбу журналистам не лезть в личное пространство певца, которое у него должно быть. По словам сестры Кобзона, это противоречит всем правилам приличия – писать о здоровье народного артиста. Она уверена, что подобное совсем не похоже на переживание, а скорее, наоборот.

Напомним, ранее сеть взорвалась из-за распространившихся сведениях о серьезном ухудшении состояния Иосифа Давыдовича вплоть до комы. Но слухи оказались ложными.