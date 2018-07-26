"Пьет кофе с медсестрой": сестра Кобзона опровергла слухи о коме артиста

Сегодня, 14:21 \\ Шоу-бизнес

Сестра народного артиста СССР депутата Госдумы Иосифа Кобзона Гелена возмущена слухами, которые наводняют прессу. Она опровергла ранее поступившие сведения о том, что ее брат впал в кому.

 Гелена недоумевает, как можно так издеваться над семьей артиста. Она рассказала, что ей пришлось потратить много времени на то, чтобы обзванивать родственников Кобзона, которые были очень обеспокоены информацией об ухудшении общего состояния певца.

Сейчас сестра Иосифа Давыдовича сообщает, что с ее братом все хорошо, «пьет кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой», уточнив, что артист находится в медицинском учреждении на плановом лечении. Для него такие меры необходимы, учитывая его болезнь. Но состояние здоровья сейчас стабильно. Гелена высказала довольно резко просьбу журналистам не лезть в личное пространство певца, которое у него должно быть. По словам сестры Кобзона, это противоречит всем правилам приличия – писать о здоровье народного артиста. Она уверена, что подобное совсем не похоже на переживание, а скорее, наоборот.

Напомним, ранее сеть взорвалась из-за распространившихся сведениях о серьезном ухудшении состояния Иосифа Давыдовича вплоть до комы. Но слухи оказались ложными.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Поклонники вспоминают лучшие роли покойного Александра Исакова

Пользователи Сети и поклонники российского актера Александра Исакова, который скончался от пневмонии, почтили память талантливого артиста. В соцсетях стали вспоминать лучшие роли, в которых сыграл...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир":Макаревич поддержал музыкантов, отказавшихся от "Нашествия"

 Макаревич поддержал решение исполнителей, отказавшихся от участия в «Нашествии». Об этом...

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под...

Израильские врачи не смогли вывести раковую опухоль Николая Караченцова

 73-летний актер вместе с близкими продолжает бороться за свою жизнь. Его супруга Людмила...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ