Анастасия Решетова пожаловалась на плохое самочувствие из-за недоедания

Поклонники обеспокоены тем, что невеста популярного репера Тимати практически перестала есть ради достижения идеальной фигуры.

Модель Анастасия Решетова заработала популярность благодаря откровенным снимкам в своём Instagram-аккаунте с 1,8 миллионов подписчиков. Девушка не стесняется показывать свою стройную фигуру. После того, как девушка начала встречаться с Тимати, к ней приковано ещё больше внимания. Многие заметили, что лицо 22-летней красавицы сильно изменилось благодаря пластическим операциям, которые Решетова активно отрицает.

Девушка старается кушать здоровую пищу и регулярно занимается в спортивном зале. На днях Решетова пожаловалась, что её образ жизни очень изнуряет её. Анастасия практически перестала есть из-за плохого самочувствия. При этом она не планирует оставлять тренировки из-за недоедания и продолжает заниматься спортом почти без сил. Не все поклонники остались на стороне модели. На фотографиях и в Instagram-историях девушка не выглядит изнеможённой и продолжает вести разгульную жизнь.