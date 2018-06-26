"Невероятно трогательно!": Егор Крид показал фото родителей с годовщины

Сегодня, 14:00 \\ Шоу-бизнес

Певец опубликовал поздравление для своих родителей Николая и Марины Булаткиных, которые прожили вместе уже 28 лет. Семейная идиллия растрогала его фанатов.

 Популярный 24-летний российский певец и сотрудник Black Star Inc Егор Крид показал фото родителей с их годовщины совместной жизни. Исполнитель всегда рассказывал о своем уважении к ним, а также о хороших взаимоотношениях. Крид уверед, что именно они - те, кто помог ему встать на ноги в мире шоу-бизнеса и добиться успеха в карьере. Сегодняшним днем он поздравил их с семейным праздником.

 Поклонники были безумно рады видеть настолько личную публикацию в профиле артиста. "Это невероятно трогательно!!! Поздравляю!!!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), - написал один из комментаторов и был поддержан другими, - "Теперь понятно в кого ты такой красивый, поздравляю! Желаю счастья и сильной сильной любви, чтобы это было навсегда", "Твоя семья это просто пример для подражания. Вот как должна выглядеть настоящая искренняя любовь".

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Автор - Александра Ровер
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