Звезда "Голоса" Анастасия Спиридонова рассказала о свадебных планах

Вчера, 23:30 \\ Шоу-бизнес

Во время гуляний певица намерена перезнакомить новых родственников между собой. Об этом она рассказала во время интервью.

 Анастасия Спиридонова сыграет свадьбу со своим одноклассником Антоном в августе. Причем в два этапа. Сначала молодые оформят необходимые документы в ЗАГСе, а уже на следующий день устроят свадебный пир. В планах звезды "Голоса" - соблюсти все традиции без лишнего дорогостоящего пафоса. Да и платье не будет изобиловать блестящими элементами. Она отметила, что гуляния пройдут на свежем воздухе среди красивой природы.

Исполнительница рассказала, что познакомилась со своим женихом в школе. Они вместе учились около двух лет, однако потом парень переехал в Санкт-Петербург. Неожиданная встреча спустя годы обернулась бурным романом длиной в три года. Теперь Анастасия Спиридонова собирается объединить своих близких и родных мужа в одну большую и дружную семью. Поэтому гостей на свадьбу пригласили много.

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Автор - Александр Лубяной
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