«Что за бред?»: Поклонники раскритиковали Марию Кожевникову за пиар на болезни ребёнка

Мария Кожевникова обратилась к своим поклонникам, предложив оказать помощь человеку, который в ней нуждается. Но благие намерения актрисы были восприняты негативно.

На своей странице в социальной сети Мария предложила подписчикам оказать помощь ребёнку в сборе средств на лечение. Для этого она объявила аукцион на свою сумочку, назначив стартовую сумму в 10 тысяч рублей. Актриса описала предлагаемый лот как яркий и по-настоящему летний аксессуар. Также она уточнила, что на лечение ребёнку необходимо собрать 85 тысяч рублей, в чём покупатель сумочки может очень сильно помочь.

Идея, предложенная Марией Кожевниковой, не понравилась её поклонникам, которые поспешили её раскритиковать. «Что за бред? Если нужна помощь, отдали бы деньги сразу», «Лишний раз впихнули рекламу, смешивая с болезнью ребёнка», - начали писать разгневанные поклонники. Они считают, что Мария может без особых для себя проблем отдать необходимую сумму, не пытаясь пропиариться и разрекламировать сумочку. При этом многие стали уточнять, что аксессуар, выставленный как лот, стоит 130 тысяч, и публикация выглядит как афиширование собственного успеха и дешевый пиар.