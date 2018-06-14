Примерная худеющая: Яна Рудковская рассказала, как похудела до размера ХS за 10 дней

Всегда стройная Яна Рудковская, как оказалась, не достигла своих идеалов, пока не прибыла на 10 дней на спортивные сборы в Болгарию.

Солнце, морской воздух и спорт помогли продюсеру избавиться от лишней пары килограммов. Сейчас женщина удачно помещается в детские на вид купальные костюмы размера ХS. Помимо сумасшедшего графика работы и походов на пляж, Рудковская проводила время в тренажёрном зале и соблюдала диету.

Успехов в похудении ей удалось достичь благодаря приёму пищи два раза в день – яйца на завтрак и рыба на обед – и примерному пропуску ужина. Сейчас вес успешной худеющей держится на отметке в 50 кг при росте 168 см. Яна Рудковская принялась работать над рельефом тела, вдохновляясь известными моделями, разрушив давно витающий по Сети слух о её беременности. Но поклонники взволнованы худобой продюсера, отметив ненужную строгость рациона, которая может навредить здоровью.