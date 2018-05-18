Эксперты рассказали, сможет ли Меган Маркл выбрать имя своему ребёнку

Королевская семья, членом которой стала Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри, часто ограничена рядом традиций. Эксперты узнали, распространяются ли эти правила и такие моменты, как имя ребёнка.

По традиции, первой о рождении ребёнка, появившегося на свет в королевской семье, должна узнать королева Елизавета II. При этом, она даже может быть против выбранного имени. Но, как уверенны эксперты, Меган Маркл будет в праве назвать своего ребёнка так, как она захочет. Специалист по именам уверена, что скорее всего выбор будет сделан в пользу имени Диана, как звали мать принца Гарри. Это будет прекрасным решением со стороны Меган, как члена королевской семьи.

Однако такой вариант возможен, если у Маркл родится дочь, но эксперты учли и рождение мальчика. В таком случае имя не окажется настолько очевидным, и королевская семья может предложить множество вариантов. Эксперты не исключают, что в случае рождения сына Меган Маркл может сделать совершенно неожиданный выбор.