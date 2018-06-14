«Как маленький»: Газманов осуществил свою детскую мечту

Сегодня, 11:17 \\ Шоу-бизнес

67-летний Газманов рассказал, что до сих пор иногда «летает во сне». Благодаря покупке новой игрушки ему удалось частично реализовать то, о чём мечтал.

«Осваиваю полёты с новым гаджетом!» - подписал Олег Газманов короткое видео, в котором словно рукой управляет небольшим черным дроном. Аппарат, повинуясь жесту, то поднимается, то опускается, делает разные развороты или зависает на месте. Съёмка была профессиональной и с применением монтажа, однако поклонников такое всё равно восхитило.

Сопроводил певец ролик, посвящённый детским стремлениям, цитатой из его песни «Улетаю». Фанаты порадовались, что Олегу Газманову удалось осуществить задуманное, однако некоторым из них всё-таки показалось, что ему для таких игрушек поздновато. «Как маленький», - резюмировали поклонники.

Поделиться новостью:
Автор - Инесс Каминская
Главное за неделю

Поклонники вспоминают лучшие роли покойного Александра Исакова

Пользователи Сети и поклонники российского актера Александра Исакова, который скончался от пневмонии, почтили память талантливого артиста. В соцсетях стали вспоминать лучшие роли, в которых сыграл...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир":Макаревич поддержал музыкантов, отказавшихся от "Нашествия"

 Макаревич поддержал решение исполнителей, отказавшихся от участия в «Нашествии». Об этом...

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под...

Израильские врачи не смогли вывести раковую опухоль Николая Караченцова

 73-летний актер вместе с близкими продолжает бороться за свою жизнь. Его супруга Людмила...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ