«Как маленький»: Газманов осуществил свою детскую мечту

67-летний Газманов рассказал, что до сих пор иногда «летает во сне». Благодаря покупке новой игрушки ему удалось частично реализовать то, о чём мечтал.

«Осваиваю полёты с новым гаджетом!» - подписал Олег Газманов короткое видео, в котором словно рукой управляет небольшим черным дроном. Аппарат, повинуясь жесту, то поднимается, то опускается, делает разные развороты или зависает на месте. Съёмка была профессиональной и с применением монтажа, однако поклонников такое всё равно восхитило.

Сопроводил певец ролик, посвящённый детским стремлениям, цитатой из его песни «Улетаю». Фанаты порадовались, что Олегу Газманову удалось осуществить задуманное, однако некоторым из них всё-таки показалось, что ему для таких игрушек поздновато. «Как маленький», - резюмировали поклонники.