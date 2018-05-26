Песков вместе с Навкой проводит отпуск на "Жаре" в Баку

Пару заметили на втором дне мероприятия, 27 июля. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина отметил, что обожает жаркое время года и рад побывать на подобном мероприятии.

Дмитрий Песков вместе со своей супругой, фигуристкой Татьяной Навкой, решил провести отпуск немного необычно. Пара отправилась на фестиваль "Жара", который с 26 июля начал проходить в Баку. Пресс-секретарь, которого все привыкли видеть в строгом костюме, появился на публике в легкой свободной рубашке и брюках, а его жена - в длинном белом платье со спущенными плечами. Для образа она подобрала множество аксессуаров, в том числе сумку на поясе, объемные серьги, браслеты и кольца.

Тем не менее, с журналистами она была немногословна. Вероятнее всего, общения с ними ей хватает и в Москве. А вот Песков, в силу своей профессии, отказаться от разговора с ними не смог. С воодушевлением он рассказал, как рад провести отпуск в Азербайджане. В жарком Баку он намерен зарядиться солнечным светом, чтобы хватило на всю зиму.