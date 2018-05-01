«Красавица!»: Анастасия Волочкова удивила естественной фотографией

Сегодня, 11:06 \\ Шоу-бизнес

Подписчики уже не раз пытались намекнуть балерине, что не стоит на всех фотографиях демонстрировать одно и то же: голову в пол оборота и шпагат. В этот раз они были услышаны, ведь снимок получился отличным.

На своей странице в Instagram Анастасия Волочкова опубликовала фото, на котором она сидит на газоне в своем саду возле костра. Балерина пишет, что ей очень нравится проводить вечера со своей семьей. Поклонники оценили положительную перемену, отметив, что таких домашних фотографий должно быть больше. Даже внешний вид балерины изменился в лучшую сторону – она не пытается наигранно позировать, вместо гульки у нее локоны, а сама она естественно улыбается. «Красавица! Милое, доброе фото!», - пишут подписчики.
Впервые за долгое время, в комментариях нельзя встретить критику. Поклонники желают хорошего отдыха и пишут, что жарить шашлыки вместе с близкими людьми – это лучшее времяпровождение.

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Автор - Попова Дарья
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