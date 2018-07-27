Федор Добронравов вспомнил молодость в форме десантника

Сегодня, 10:47 \\ Шоу-бизнес

Звезда сериала "Сваты" предался ностальгии и показал подписчикам архивное фото 37-летней давности. Такая запись появилась на странице актера в Instagram.

 Молодой и усатый Федор Добронравов позирует в форме десантника рядом с цветочной вазой. В 1981 году он демобилизовался из 104-й гвардейской дивизии ВДВ, расположенной в Азербайджане. Несмотря на довольно плохое качество скана, можно заметить, как артист изменился с возрастом.

"Эх, молодость, моя ты молодость!" - расчувствовался Федор Добронравов в описании к публикации. Вероятно, он случайно наткнулся на армейскую фотографию и вспомнил былые дни. Однако поклонники творчества решительно приободрили актера. Они отметили его профессиональный рост, харизму и мужественность, которые только усиливаются с каждым новым проектом.


Эх, молодость, моя ты молодость!

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Автор - Александр Лубяной
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