«С перепоя?»: Поклонников шокировала Настя Каменских в спортивных штанах

Фанаты выразили сомнение, что такое Настя Каменских могла надеть, не будучи в состоянии алкогольного опьянения. Особенно много протестов вызвало то, что верхом к спортивным красным штанам стала блестящая тёмная блузка.

Дополнила образ Настя Каменских чёрными босоножками на шпильках. Певица отметила, что этот ансамбль ей подбирала целая команда стилистов, поскольку она сама теряется при мысли, что же надеть на публичные мероприятия. Однако поклонники этому не поверили, критикуя знаменитость в том числе и за то, что одежда на ней словно висела. Шокированные фанаты заявили, что, вероятно, певица так нарядилась «с перепоя».

Второй вариант – этот образ был для особого «парада уродов». Некоторые подписчики даже стали с сарказмом предполагать, в чём же Настя Каменских покажется на следующем мероприятии. По мнению отдельных пользователей, обязательной составляющей образа станут тапочки-вьетнамки с носками.