"Шмаралет": Пьющую Лопыреву в ночнушке осудили за танцы на борту

Модель показала, как развлекается в свой день рождения. Между тем, поклонники не оценили "показное веселье" и удивились, что лайнер не упал от подобного сотрясения.

Накануне в аккаунте известного российского исполнителя и артиста Филиппа Киркорова появился пост с видеозаписью, на которой был запечатлен отдых его коллеги по сцене и невесты Николая Баскова Виктории Лопыревой. Певец хотел поздравить ее с праздником и показать, что в ходе торжества девушки слушали его новую композицию под названием "IBIZA". Тем не менее, после оказалось, что публикация еще больше испортила репутацию модели.

"Шмаралет" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена), - написал один из комментаторов. Как и он, многие другие пользователи сети осудили пьющую шампанское Лопыреву в ночнушке за танцы на борту лайнера. Многие из них посчитали это не только нескромным, но и небезопасным занятием.

Также многие принялись осуждать образ жизни, который ведет невеста Баскова: "Что творится с миром? Семимильными шагами катимся вниз!!! Тупость, разврат, .... безнравственность, потеря ценностей, деградация!!!", "Искуственные,накаченные куклы".