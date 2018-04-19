Наташа Королева и Тарзан помогают сироте с тяжелым недугом

Знаменитости передали на лечение 4-летнего Миши около 200 тысяч рублей. Об этом они рассказали во время интервью.

Мальчик страдает артрогрипозом, из-за чего не может двигать своими конечностями. Российские медики провели несколько операций, которые успехом не увенчались. Однако Мишу из приюта в Москве забрали приемные родители, которые отправили его в США - лечиться от тяжелого недуга в госпитале святой Марии.

Как рассказала изданию Star Hit новая мама Елена Тугобицких, американские врачи собираются пересадить на запястья рабочие мышцы с верхней части бицепса и пресса. В случае успеха сирота снова сможет двигать кистями. Однако нижние конечности привести в движение уже не получится из-за ошибки врачей в России - они вставили в бедра мальчика скобы, что привело к атрофии мышц.

Для завершения лечения семье требуется собрать примерно 8,5 миллионов рублей. Из них у родителей уже есть 1,3 миллиона. Елена Тугобицких отмечает, что Мише очень помогают Наташа Королева и её супруг Сергей Глушко (Тарзан). Певица регулярно интересуется делами мальчика.

Сама она рассказала журналистам, что с мужем не только перевела Тугобицким личные средства, но и привлекает к благотворительности знакомых. По словам Наташи Королевой, одна её подруга собрала на девичнике перед свадьбой немалую сумму в качестве подарков. Все эти деньги она отправила на лечение Миши.