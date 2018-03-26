Накануне концерта Ольгу Бузову положили под капельницу

Сегодня, 08:53 \\ Шоу-бизнес

В сети пишут, что певице пришлось прибегнуть к медицинской помощи из-за проблем со здоровьем. Одна из версий - истощение из-за слишком перегруженного графика.

 Стало известно о случившемся с популярной на сегодняшний день 32-летней исполнительницей Ольгой Бузовой. Известно, что вчера она посещала столицу Латвии Ригу, чтобы дать там концерт для своих фанатов. Тем не менее, ее выступление там в теории могло сорваться. Дело в том, что накануне концерта певицу положили под капельницу. Согласно данным, которые предоставляет источник, это были не лекарственные препараты, а витамины.

Известно, что на лето чаще всего артисты планируют очень много дел, однако этого не скажешь про Бузову: круглый год график у нее расписан на ближайшие несколько лет. При этом постоянно добавляются новые заботы. Поклонники считают, что именно данный фактор "загнал" их кумира под капельницу. Другие же предположили, что исполнительница впала в отчаяние после того, как увидела в профиле своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова новую фотографию. На ней он позирует вместе со своей новой супругой Анастасией Костенко и новорожденным ребенком.

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Автор - Александра Ровер
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