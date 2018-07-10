Лена Миро объяснила, как Джигану и Самойловой удается быть счастливыми

Сегодня, 08:09 \\ Шоу-бизнес

Лена Миро – скандально известный блогер, которая редко становится на сторону знаменитостей. Но публикация Оксаны Самойловой заставила ее оставить положительный отзыв.

Лена Миро напомнила, что Самойлова, после того, как вышла замуж, постепенно отказалась от прочих развлечений, чтобы посвятить себя семье. Например, у нее нет близких подруг. Недавно девушка опубликовала новый пост, в котором вновь подтвердила, что в ее отношениях с мужем все отлично.
Однако Лена Миро решила выяснить секрет того, как паре удается быть счастливыми. Оказалось, что правильно построил отношения в семье Джиган. Может показаться, что он ей не доверяет, но, по словам блогера, это позволяет ему избежать неприятных сюрпризов. Самойлова никогда не ездит в отпуск сама, не ходит в рестораны и не гуляет с друзьями. Вместо этого у нее крепкая семья, так что недоверие и полный контроль со стороны супруга может считаться оправданным.

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Автор - Попова Дарья
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