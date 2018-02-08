Настя Каменских "дала фору" сестрам Кардашьян

Известная певица украинского происхождения посетила Баку, где сделала фото на краю бассейна со спины. Поклонники уверили звезду, что та даст фору любой Кардашьян.

Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что популярная украинская певица Настя Каменских посетила международный фестиваль «Жара» в Баку. Об этом она написала на своей странице в Instagram под фотографией, которую сделала в местном бассейне. Поклонники пришли в восторг от форм своей любимицы.

По словам самой Насти Каменских, ее очень тепло и душевно приняли на фестивале «Жара». Там она смогла не только презентовать свои новые песни, но и встретиться с коллегами-друзьями. В перерывах между работой, артистка посетила бассейн под открытым небом, возле которого поспешила сделать фото, а после поделиться им с поклонниками в Instagram.

Интересно, что на этой фотографии украинская певица сидит в леопардовом купальнике спиной к камере, демонстрируя все свои прелести. Подписчики звезды мгновенно отреагировали на такие изящные формы.

«Настя, ты дашь фору любой сестре Кардашьян», «Вы идеальная женщина», «О тебе сейчас каждый мужчина мечтает», «Идеал женской фигуры», - писали люди восторженные комментарии.

Напомним, что Настя Каменских завоевала всенародную любовь слушателей благодаря участию в группе «Потаи и Настя». В 2007 году Настя Каменских и Алексей Потапенко завоевали гран-при III Всероссийского конкурса молодых исполнителей «5 звёзд».