Сергей Зверев уезжает из России ради бывшей пассии

Сегодня, 21:31 \\ Шоу-бизнес

«Король гламура» сделал шокирующее признание в одном из интервью. Артист намерен уехать из страны, чтобы снова воссоединиться с бывшей возлюбленной.

 Сегодня, 27 июля, стало известно, что известный российский стилист и певец Сергей Зверев собирается покинуть Россию в ближайшее время, чтобы жить с экс-возлюбленной за границей. Об этом он сообщил в одном из интервью, как пишет «Собеседник».

По словам самого «короля гламура», он сейчас испытывает сложный период из-за больших разногласий с сыном Сергеем Зверевым-младшим, который, как недавно оказалось, был усыновлен. Звездный отец не только не одобрил возлюбленную отпрыска, но и раскритиковал его желание уйти от публичной жизни. Ко всему прочему жизнь Зверева омрачило трагическое известие о смерти его близкого друга и фигуриста Дениса Тена.

Как выяснилось, бывшая дама сердца популярного звездного стилиста проживает на данный момент за границей и активно зовет его к себе. Зверев не против к ней приехать, но сразу же добавляет, что ненадолго.

«Я не готов эмигрировать за границу, у меня здесь все родственники. Я люблю Россию», - откровенно признается артист.

Напомним, что Сергей Зверев является абсолютным чемпионом Европы и чемпионом мира по парикмахерскому искусству в 1997 и 1998 годах.

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Автор - Кристина Мицкевич
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