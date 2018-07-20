Гимнастка Самира Мустафаева вышла замуж на Лазурном берегу

Сегодня, 19:11 \\ Шоу-бизнес

Азербайджанская гимнастка поделилась подробностями того, как она сыграла свадьбу во Франции. Для торжественных моментов она выбрала необычные наряды.

 Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что чемпионка мира по гимнастике азербайджанского происхождения Самира Мустафаева вышла замуж за своего возлюбленного на Лазурном берегу. Об этом 25-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Как сообщается, молодожены сыграли свадьбу во французском городе Ницца. Торжество прошло на удивление скромно, среди гостей были лишь близкие и родственники. Самира признается, что расписались они в Москве еще в начале этого месяца.

Интересно, что на церемонии бракосочетания невеста была одета в белоснежное платье, демонстрирующее идеальную фигуру спортсменки. А вот для загса она, на удивление, выбрала практичный наряд и кеды.

Избранником Самиры Мустафаевой стал предприниматель из Российской Федерации. Известно лишь, что он на несколько лет старше своей любимой и что они работают в одной сфере бизнеса.

Поклонники, в свою очередь, счастливы видеть свою любимицу в свадебном платье: «Будьте счастливы, дорогие», «Ах, что за бальзам моим глазам», «Вы потрясающе красивая пара, поздравляю».

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Автор - Кристина Мицкевич
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