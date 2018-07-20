Гимнастка Самира Мустафаева вышла замуж на Лазурном берегу
Азербайджанская гимнастка поделилась подробностями того, как она сыграла свадьбу во Франции. Для торжественных моментов она выбрала необычные наряды.
Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что чемпионка мира по гимнастике азербайджанского происхождения Самира Мустафаева вышла замуж за своего возлюбленного на Лазурном берегу. Об этом 25-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
Как сообщается, молодожены сыграли свадьбу во французском городе Ницца. Торжество прошло на удивление скромно, среди гостей были лишь близкие и родственники. Самира признается, что расписались они в Москве еще в начале этого месяца.
Интересно, что на церемонии бракосочетания невеста была одета в белоснежное платье, демонстрирующее идеальную фигуру спортсменки. А вот для загса она, на удивление, выбрала практичный наряд и кеды.
Избранником Самиры Мустафаевой стал предприниматель из Российской Федерации. Известно лишь, что он на несколько лет старше своей любимой и что они работают в одной сфере бизнеса.
Поклонники, в свою очередь, счастливы видеть свою любимицу в свадебном платье: «Будьте счастливы, дорогие», «Ах, что за бальзам моим глазам», «Вы потрясающе красивая пара, поздравляю».